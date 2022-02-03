Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СМИ: Иллюзиониста Андрея Сафронова госпитализировали в столице

Виктория Сикерина

Общество
СМИ: Иллюзиониста Андрея Сафронова госпитализировали в столице
Фото: Instagram / andreysafronov_official

В Москве госпитализировали в медучреждение российского 39-летнего иллюзиониста и телеведущего Андрея Сафронова. Об этом стало известно в четверг, 3 февраля.

Уточняется, что у звезды возникли проблемы после перенесенной коронавирусной инфекции. Мужчина на протяжении последних нескольких дней жаловался на плохой сон, усталость, тревогу и нарушение сердечного ритма.

В настоящий момент за состоянием здоровья Сафронова следят врачи, пишет Telegram-канал «112».

Братья Сафроновы — трио иллюзионистов, получивших популярность после проекта «Битва экстрасенсов» и других зрелищных шоу. Они родились в Москве и получили профессиональное образование в творческих вузах. Дебют артистов состоялся благодаря ведущему программы «Что? Где? Когда?» Борису Крюку.

Летом 2021 года брат Андрея Сафронова Сергей завершил сложный курс химиотерапии и лучевой терапии. У скептика «Битвы экстрасенсов» обнаружили лимфому Ходжкина. В борьбе с этим недугом звезде помогали справляться его близкие и квалифицированные врачи. Весной иллюзионист сообщил поклонникам, что уже составил завещание на случай своей смерти.

Читайте также:
Шоу-бизнес Госпитализация Братья Сафроновы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Черданцев
Георгий Черданцев

Футбол — удивительная игра

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

И дыроколом по голове!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Брата раскормили, и он обнаглел

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Наращиваем объем экспорта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Цифровая паутина стала раздражать

Все мнения
О проекте