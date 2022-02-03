СМИ: Иллюзиониста Андрея Сафронова госпитализировали в столице

Фото: Instagram / andreysafronov_official

В Москве госпитализировали в медучреждение российского 39-летнего иллюзиониста и телеведущего Андрея Сафронова. Об этом стало известно в четверг, 3 февраля.

Уточняется, что у звезды возникли проблемы после перенесенной коронавирусной инфекции. Мужчина на протяжении последних нескольких дней жаловался на плохой сон, усталость, тревогу и нарушение сердечного ритма.

В настоящий момент за состоянием здоровья Сафронова следят врачи, пишет Telegram-канал «112».

Братья Сафроновы — трио иллюзионистов, получивших популярность после проекта «Битва экстрасенсов» и других зрелищных шоу. Они родились в Москве и получили профессиональное образование в творческих вузах. Дебют артистов состоялся благодаря ведущему программы «Что? Где? Когда?» Борису Крюку.

Летом 2021 года брат Андрея Сафронова Сергей завершил сложный курс химиотерапии и лучевой терапии. У скептика «Битвы экстрасенсов» обнаружили лимфому Ходжкина. В борьбе с этим недугом звезде помогали справляться его близкие и квалифицированные врачи. Весной иллюзионист сообщил поклонникам, что уже составил завещание на случай своей смерти.