Торговый центр ХL могут закрыть на 90 суток за несоблюдение мер по COVID-19

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 89 Карта всех событий

Торгово-развлекательный центр ХL на севере Москвы могут закрыть на 90 суток из-за несоблюдения мер по коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба столицы в четверг, 3 февраля.

В ведомстве отметили, что в здании на Дмитровском шоссе сотрудники выявили нарушения соответствующих требований.

— Посетители центра не использовали маски или носили их ненадлежащим образом (на подбородке), — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что за такие нарушения владельцы ТРЦ могут выплатить до 300 тысяч рублей. Если при этом был нанесен вред здоровью или жизни человека, то сумма штрафа увеличится до миллиона рублей, а торговый комплекс могут опечатать на срок до 90 дней, говорится в сообщении.

Видео: Telegram-канал «Оперштаб Москвы»

Накануне главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов рассказал, что два бара и два ресторана в центре Москвы могут закрыть на 90 суток из-за несоблюдения антиковидных мер. По его словам, специалисты проверили восемь заведений общепита в Центральном административном округе (ЦАО) города. Однако нарушения были обнаружены в четырех из них.