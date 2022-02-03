Трамвай врезался в легковушку на юго-западе Москвы. Видео

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая Черёмушкинская улица 1 Карта всех событий

На юго-западе Москвы произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля. В результате инцидента пострадал водитель легковушки. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По данным ведомства, трамвай № 38 столкнулся с автомобилем около 9:30 утра в районе дома 1 на Большой Черемушкинской улице.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

— По предварительным данным, водитель автомобиля при пересечении трамвайных путей не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с городским транспортом. В трамвае никто не пострадал, в автомобиле пострадал водитель — ему оказывается медицинская помощь, — говорится в сообщении дептранса.

В связи с инцидентом задерживаются трамваи № 38 и № 26.

На месте происшествия работают оперативные службы.

До этого дорожная авария с участием пассажирского автобуса подмосковного перевозчика «Домтрансавто» и двух легковых машин произошла в утренние часы на юге столицы.