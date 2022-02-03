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Сафронов рассказал о своем самочувствии после сообщений о госпитализации

Георгий Соланович

Общество
Сафронов рассказал о своем самочувствии после сообщений о госпитализации
Фото: Instagram/andreysafronov_official

Иллюзионист Андрей Сафронов опроверг сообщения о своей госпитализации из-за ухудшения самочувствия после перенесенной коронавирусной инфекции.

— Я себя хорошо чувствую, сплю, отдыхаю. Нахожусь дома, — передает слова артиста РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что в Москве госпитализировали в медучреждение российского 39-летнего иллюзиониста и телеведущего Андрея Сафронова. Согласно сообщениям, у звезды возникли проблемы после перенесенной коронавирусной инфекции. Мужчина на протяжении последних нескольких дней якобы жаловался на плохой сон, усталость, тревогу и нарушение сердечного ритма.

Братья Сафроновы — трио иллюзионистов, получивших популярность после проекта «Битва экстрасенсов» и других зрелищных шоу. Они родились в Москве и получили профессиональное образование в творческих вузах. Дебют артистов состоялся благодаря ведущему программы «Что? Где? Когда?» Борису Крюку.

Летом 2021 года брат Андрея Сафронова Сергей завершил сложный курс химиотерапии и лучевой терапии. У скептика «Битвы экстрасенсов» обнаружили лимфому Ходжкина.

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