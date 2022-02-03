В Центральном доме кинематографистов началось прощание с Виктором Мережко

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Церемония прощания с российским режиссером и сценаристом Виктором Мережко началась в Центральном доме кинематографистов в столице. Об этом стало известно в четверг, 3 февраля.

Почтить память артиста пришли близкие, друзья и коллеги, передает РИА Новости.

Виктор Мережко умер в воскресенье, 30 января, в возрасте 84 лет. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. В связи с кончиной Мережко президент России Владимир Путин выразил соболезнования.

Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года на хуторе Ольгенфельд Александровского района Ростовской области. Его отец был директором молочного завода, а мать — лаборантом.

В 1952 году семья Мережко переехала на Украину. Там Виктор пытался поступить в Киевский политехнический институт на факультет киноинженеров, но не выдержал вступительных экзаменов.

Однако в 1963 году Мережко отправил свои работы на конкурс в Москву. В 1964–1968 годах учился во ВГИКе, а на втором курсе по его сценарию уже был снят короткометражный фильм «Зареченские женихи».