Уролог пояснил, в каком возрасте надо начинать проверяться на рак предстательной железы

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Рак предстательной железы — один из самых распространенных среди мужчин, а потому его ранней диагностике следует уделять самое пристальное внимание. Об этом сообщил уролог, кандидат медицинских наук Денис Мазуренко.

Он отметил, что рак предстательной железы является весьма распространенным заболеванием. Он является одной из основных причин смертности от онкологических заболеваний, наряду с также часто встречающимся раком легких.

Денис Мазуренко рассказал, в каком возрасте стоит начинать проходить профилактические обследования на наличие онкологии.

— У мужчин раньше 40 лет он практически не выявляется, поэтому его скрининг не имеет никакого смысла. В 40 лет анализы нужно сдавать тем парням, у которых среди предков по мужской линии был рак предстательной железы. Всем остальным — в 45, — пояснил специалист в комментарии ФАН.

До этого уролог рассказал о рисках бесплодия у мужчин после коронавируса. Заместитель директора по научной работе Института урологии и репродуктивного здоровья человека Дмитрий Еникеев заявил, что коронавирусной инфекция не помешает мужчине в будущем стать отцом.