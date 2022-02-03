Фото: glava-lnr.info

Власти Украины ограничили выезд с территории страны для граждан призывного возраста и военнообязанных людей. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции Донецка.

По данным нашей агентурной разведки, 2 февраля главой Государственной пограничной службы Украины Сергеем Дейнеко отданы указания об ограничении с 20 февраля выезда из страны военнообязанных граждан мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет, — сказал представитель ведомства.

Он также предположил, что украинское министерство иностранных дел готовит ноты в дипмиссии других государства, в которых Киев попросит оказать помощь в возвращении призывных граждан, передает РИА Новости.

Стягивание нового вооружения, поставляемое США Киеву для борьбы с Донбассом, сулит обострение военного конфликта, в котором есть только один победитель — Запад, зарабатывающий деньги на этой войне. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин.

По словам собеседника «ВМ», появление нового оружия становится поводом для украинской армии начать наступательные и агрессивные действия в отношении населения самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР).