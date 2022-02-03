Наследники Мережко на церемонии прощания молча сидели у гроба отца

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Российский писатель Аркадий Инин расплакался у гроба режиссера Виктора Мережко во время траурной церемонии. Информация об этом появилась у Teleprogramma.pro.

Уточняется, что дети артиста во время мероприятия сидели молча и не могли двигаться. Наследники Мережко тяжело переживают смерть отца. В один момент к ним подошел писатель Инин, обнял родных артиста, а затем, подойдя к гробу близкого друга, расплакался.

— Это были родные для меня люди. Я хорошо знал его жену Тамарочку. Будто кусок сердца оторвали, — передает слова драматурга корреспондент Teleprogramma.pro.

Виктор Мережко умер в воскресенье, 30 января, в возрасте 84 лет. Позднее его дочь назвала причину смерти отца. По ее словам, Мережко стало плохо еще в декабре 2021 года. Режиссер отказывался ехать в больницу, сын буквально силой отвез отца на обследование.

Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года на хуторе Ольгенфельд Александровского района Ростовской области. Его отец был директором молочного завода, а мать — лаборантом. В 1952 году семья Мережко переехала на Украину. Там Виктор пытался поступить в Киевский политехнический институт на факультет киноинженеров, но не выдержал вступительных экзаменов. Однако в 1963 году Мережко отправил свои работы на конкурс в Москву. В 1964–1968 годах учился во ВГИКе, а на втором курсе по его сценарию уже был снят короткометражный фильм «Зареченские женихи».

Мережко получил широкое признание как режиссер, драматург и сценарист к фильмам и телесериалам, в частности, «Здравствуй и прощай», «Родня», «Полеты во сне и наяву». В 1987 году стал лауреатом Государственной премии СССР, в 2014 году ему было присвоено звание народного артиста Российской Федерации.