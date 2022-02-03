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Хованцев оценил состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Хованцев оценил состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету
Фото: Depositphotos

Экс-тренер российской сборной по биатлону Анатолий Хованцев оценил состав национальной сборной на смешанную эстафету на предстоящих Олимпийских играх в Пекине.

По его словам, такой состав является оптимальным. Он добавил, что в соревновании также могла бы принять участие и четырехкратная чемпионка Европы Евгения Буртасова.

— Три кандидатуры по женскому составу: Нигматуллина, Резцова и Буртасова. Из тех, кто есть, состав был выбран правильно. Стрелять будет не так просто, так как там постоянный ветер, — сказал специалист в разговоре со «Спорт-Экспресс».

Накануне стало известно, что российские биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов будут участвовать в смешанной эстафете на Олимпиаде в Китае. Гонка запланирована на 5 февраля. Она знаменует собой начало биатлонной программы Олимпиад.

4 февраля в Пекине начнутся 24-е зимние Олимпийские игры. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие виды спорта будут на Олимпиаде и какие ограничения будут действовать в период ее проведения, вспомнила крупный скандал, которым сопровождалась подготовка к соревнованиям, а также выяснила, в каком статусе будут выступать спортсмены из РФ.

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