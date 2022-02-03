Виктора Мережко похоронили на Троекуровском кладбище в столице

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Похороны отечественного режиссера и сценариста Виктора Мережко завершились на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом стало известно в четверг, 3 февраля.

На траурной церемонии присутствовали близкие, друзья и коллеги артиста. Так, народный художник России Никас Сафронов назвал режиссера «всесторонней личностью большого масштаба» и настоящим другом.

— Он переживал за друзей, когда они попадали в сложную ситуацию, старался помочь. И все фильмы шли на ура всегда, — цитирует РИА Новости слова Сафронова.

Режиссера похоронили на Троекуровском кладбище рядом с супругой. Режиссер был женат на Тамаре Мережко больше тридцати лет. Его супруга ушла из жизни в 1997 году, ей был 51 год. В браке у пары родилось двое детей: дочь Мария — актриса и сценарист, сын Иван — художник-декоратор.

До этого в Центральном доме кинематографиста состоялась церемония прощания с Виктором Мережко. Его проводили в последний путь аплодисментами.

Виктор Мережко умер в воскресенье, 30 января, в возрасте 84 лет. Дочь артиста назвала причину смерти отца. По ее словам, Мережко стало плохо еще в декабре 2021 года. Режиссер отказывался ехать в больницу, сын буквально силой отвез отца на обследование.

Мережко получил широкое признание как режиссер, драматург и сценарист к фильмам и телесериалам, в частности, «Здравствуй и прощай», «Родня», «Полеты во сне и наяву». В 1987 году стал лауреатом Государственной премии СССР, в 2014 году ему было присвоено звание народного артиста Российской Федерации.