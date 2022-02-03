Прощание с режиссером Виктором Мережко завершилось в столице

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Церемония прощания с российским режиссером и сценаристом Виктором Мережко завершилась в Центральном доме кинематографистов в Москве. Об этом стало известно в четверг, 3 февраля.

Почтить память артиста пришли близкие, друзья и коллеги.

В последний путь Мережко проводили аплодисментами, пишет ТАСС.

Виктор Мережко умер в воскресенье, 30 января, в возрасте 84 лет. Дочь артиста назвала причину смерти отца. По ее словам, Мережко стало плохо еще в декабре 2021 года. Режиссер отказывался ехать в больницу, сын буквально силой отвез отца на обследование.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким и друзьям режиссера в связи с его кончиной. Также соболезнования выразил мэр Москвы Сергей Собянин.

Артиста похоронят на Троекуровском кладбище рядом с супругой. Режиссер был женат на Тамаре Мережко больше тридцати лет. Его супруга ушла из жизни в 1997 году, ей был 51 год. В браке у пары родилось двое детей: дочь Мария — актриса и сценарист, сын Иван — художник-декоратор.

Мережко получил широкое признание как режиссер, драматург и сценарист к фильмам и телесериалам, в частности, «Здравствуй и прощай», «Родня», «Полеты во сне и наяву». В 1987 году стал лауреатом Государственной премии СССР, в 2014 году ему было присвоено звание народного артиста Российской Федерации.