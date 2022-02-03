Школьники в Пензенской области уйдут на каникулы из-за COVID-19

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Школы в Пензенской области с 7 по 14 февраля уйдут на внеплановые каникулы из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг, 3 февраля.

— Рост заболеваемости среди детей констатирован более чем в три раза. Поэтому при детальном анализе заболеваемости разных возрастных групп мы приходим к заключению, что в настоящий момент нужно создать условия для того, чтобы дети меньше контактировали друг с другом, — рассказал глава областного Минздрава Вячеслав Космачев.

На карантин по состоянию на 2 февраля в области закрыли 1159 классов из-за COVID-19, а также 1025 — из-за гриппа и ОРВИ, уточнил руководитель регионального Минобразования Алексей Комаров. Он подчеркнул, что главной задачей на сегодняшний день является сохранение здоровья и жизни как детей, так и педагогов.

Внеплановые каникулы распространят на классы с 1 по 11. Комаров добавил, что собеседование по русскому языку для девятиклассников перенесут на 9 марта, отмечается на сайте правительства Пензенской области.

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3 февраля вирусолог Максим Скулачев рассказал «ВМ», что в случае если следующий за «омикроном» штамм будет похож на него, коронавирус может стать гораздо менее опасной болезнью, сопоставимой с обычным ОРВИ. По словам специалиста, в таком случае вирус не остановится, однако смертность от него значительно снизится.

Коронавирус станет похож на ОРВИ, хотя и более опасный, но не настолько, чтобы закрывать границы и вводить локдауны, уточнил он. Скулачев подчеркнул, что в данный момент нет статистики по повторному заражению штаммом «омикрон», однако, исходя из предыдущего опыта, иммунитет к вирусу должен сохраняться полгода–год.