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Стример Кирилл Зырянов избил двух человек в Таиланде

Георгий Соланович

Происшествия
Стример Кирилл Зырянов избил двух человек в Таиланде
Фото: Pexels

Российский блогер Кирилл Зырянов, известный под псевдонимом VJLink, избил двух человек в Таиланде. Информация об этом появилась в Telegram-канале 360tv.

По предварительным данным, женщину Зырянов ударил на камеру якобы за то, что она украла у него 50 тысяч рублей, а работника отеля за то, что косо посмотрел на стримера.

Момент инцидента попал на видео. На кадрах видно, как некоего мужчину избивают несколько человек. Некоторые пользователи Сети считают, что это был даже не сотрудник отеля, а обычный прохожий.

Видео: 360tv

Еще часть пользователей социальных сетей утверждают, что оба видео — постановочные.

Ранее стало известно, что суд арестовал двух мужчин без определенного места жительства, которые в начале месяца жестоко избили москвича. Потерпевшего доставили в больницу, где от полученных травм он скончался. Позже участников избиения задержали.

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