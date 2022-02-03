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Зеленский договорился о расширении производства Bayraktar на Украине

Иван Юминов

В мире
Зеленский договорился о расширении производства Bayraktar на Украине
Фото: president.gov.ua

Украина и Турция договорились о расширении производства беспилотников Bayraktar. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 3 февраля.

— Сегодня подписано соглашение, которое существенно расширит производство беспилотных летальных аппаратов компании Bayraktar в Украине. Это новые технологии, это новые рабочие места, увеличение обороноспособности Украины, — приводит слова Зеленского РИА Новости.

27 января Совбез Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана обсудил кризис между Россией и Украиной. Ведомство сочло, что рост напряженности между странами не приведет к результатам в чьих-либо интересах, в связи с чем был сделан призыв ко всем сторонам к снижению напряженности.

В тот же день Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина посетить республику. Отмечается, что он планирует обсудить с российским лидером двусторонние отношения.

Помимо этого, Эрдоган сказал, что Анкара готова принять у себя Путина и Зеленского. Это необходимо, чтобы лидеры могли «продолжать путь по восстановлению атмосферы мира», уточнил он.

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