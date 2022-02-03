Ограничения по карантину для контактных лиц отменят в России

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Ограничения по карантину для людей, контактировавших с переносчиками коронавируса, планируется снимать в России. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в четверг, 3 февраля.

— Ну, в общем, общий вывод такой, что даже ограничения для контактных, так называемых лиц, можно в ближайшее время снимать. Чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность, — рассказал глава государства.

Власти не планируют вводить каких-либо локдаунов, заверил он. Новая инициатива стала актуальной из-за особенностей течения штамма «омикрон», приводит слова Путина сайт Кремля.

1/5 2/5 3/5 4/5 5/5

1 февраля врач-иммунолог Николай Крючков рассказал «ВМ», что подвид штамма «омикрон» BA.2 отличается от исходного варианта более высокой заразностью. Точные симптомы этого варианта еще требуют изучения, а вероятность его влияния на эпидемиологическую ситуацию в России пока не подтверждена, добавил врач.

Эксперт отметил, что по свойствам вариант BA.2 напоминает «омикрон». Иммунолог обратил внимание, что даже незначительная разница при прочих равных условиях позволяет BA.2 эффективно вытеснять другие штаммы.

3 февраля вирусолог Максим Скулачев сообщил, что в случае если следующий за «омикроном» штамм будет похож на него, коронавирус может стать гораздо менее опасной болезнью, сопоставимой с обычной ОРВИ. По словам специалиста, в таком случае вирус не остановится, однако смертность от него значительно снизится.

Коронавирус станет похож на ОРВИ, хотя и будет более опасным, но не настолько, чтобы закрывать границы и вводить локдауны, уточнил он. Скулачев подчеркнул, что в данный момент нет статистики по повторному заражению штаммом «омикрон», однако, исходя из предыдущего опыта, иммунитет к вирусу должен сохраняться полгода–год.