Собянин выделил 1,5 миллиарда рублей на премии московским медикам

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Для премирования столичных медицинских работников и обеспечения расходов поликлиник выделено 1,5 миллиарда рублей. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 3 февраля.

— С точки зрения финансовых расходов в поликлиниках — они увеличились радикально, пришлось нанимать дополнительных специалистов. Большинство терапевтов не получали городские надбавки, работали в обычном режиме, — рассказал глава города.

В связи с этим он уточнил, что выделил поликлиникам 1,5 миллиарда рублей для выплаты материального поощрения работникам и покрытия оперативных расходов. Собянин напомнил о создании служб телемедицины в каждой поликлинике, а также об усилении службы «122», отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

3 февраля в Москве расширили возможности телемедицины для пациентов, проходящих лечение от COVID-19 и ОРВИ на дому. После постановки диагноза жители столицы могут обратиться за телемедицинской консультацией, записавшись через приложение «ЕМИАС. Телемедицина».

Доступ к сервису (логин и пароль) приходит СМС-сообщением. В ходе консультации врачи оценивают состояние больных, выявляют симптомы улучшения/ухудшения самочувствия, дают рекомендации, а также при необходимости корректируют лечение и отвечают на вопросы.

После этого результаты оформляются в виде протоколов и отражаются в электронных картах пациентов. Услугами телемедицины с 25 января воспользовались более 17 тысяч человек с диагнозом ОРВИ или COVID-19.