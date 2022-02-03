Пациенты с ОРВИ и COVID-19 могут получить телемедконсультацию специалиста поликлиники

Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы

В Москве расширили возможности телемедицины для пациентов, проходящих лечение от COVID-19 и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) на дому. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

После постановки диагноза жители столицы могут обратиться за телемедицинской консультацией, записавшись через приложение «ЕМИАС. Телемедицина». Доступ к сервису (логин и пароль) приходит СМС-сообщением.

В ходе консультации врачи оценивают состояние больных, выявляют симптомы улучшения/ухудшения самочувствия, дают рекомендации, а также при необходимости корректируют лечение и отвечают на вопросы. Поле этого результаты оформляются в виде протоколов и отражаются в электронных картах пациентов.

Как уточнили на сайте мэра, услугами телемедицины с 25 января воспользовались более 17 тысяч человек с диагнозом ОРВИ или COVID-19. Специальные отделения для приема пациентов с ОРВИ и телемедицинская служба будут работать до стабилизации эпидемиологической ситуации.

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До этого мэр столицы Сергей Собянин во время посещения городской поликлиники № 68 отметил, что в условиях быстрого распространения нового штамма «омикрон» служба телемедицины была создана в каждой столичной поликлинике.

Он также сообщил, что сотрудников городских поликлиник, работающих с пациентами с ОРВИ и штаммом коронавируса «омикрон», премируют. В ходе встречи с дежурными специалистами и медсестрами поликлиники № 68 глава города отметил, что на такую меру поддержки направят полтора миллиарда рублей из московского бюджета.