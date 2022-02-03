Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам рассказали, как проходит акция центров госуслуг и Главархива

Евгений Белоусов

Город
Москвичам рассказали, как проходит акция центров госуслуг и Главархива
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В мае прошлого года Главархив и центры госуслуг «Мои документы» запустили второй этап акции «Москва — с заботой об истории» — «Московская фотолетопись». Всего в рамках двух этапов акции собрано более 9600 документов и предметов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам начальника Главного архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко, на хранение также был получен ряд фотопленок, снимки с которых отражают жизнь страны в прошлом. Так например, благодаря снимкам можно узнать, где советские люди любили отдыхать и как любили развлекаться, какие страны и города посещали, какую одежду носили, как отмечали праздники.

— Когда фотографий наберется достаточное количество, мы откроем к ним доступ и разместим их в отдельном разделе виртуального музея «Москва — с заботой об истории», — рассказала она.

Отмечается, что для отправки своих материалов в архив, нужно прийти в любой центр госуслуг с паспортом и документами, которые планируется отдать на вечное хранение, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого

Главное Главархив ко Дню снятия блокады Ленинграда опубликовал новые материалы о жизни в городе в то время. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Там также уточнили, что Главархив совместно с департаментом образования выпустил видеоролики, на которых московские школьники читают статьи из газеты «Правда» о жизни Ленинграда во время блокады. Записи, а также почти 300 статей и заметок из «Правды» можно найти в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории».

Читайте также:
Фотография Москва История
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Георгий Черданцев
Георгий Черданцев

Футбол — удивительная игра

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Все мнения
О проекте