Москвичам рассказали, как проходит акция центров госуслуг и Главархива

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В мае прошлого года Главархив и центры госуслуг «Мои документы» запустили второй этап акции «Москва — с заботой об истории» — «Московская фотолетопись». Всего в рамках двух этапов акции собрано более 9600 документов и предметов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам начальника Главного архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко, на хранение также был получен ряд фотопленок, снимки с которых отражают жизнь страны в прошлом. Так например, благодаря снимкам можно узнать, где советские люди любили отдыхать и как любили развлекаться, какие страны и города посещали, какую одежду носили, как отмечали праздники.

— Когда фотографий наберется достаточное количество, мы откроем к ним доступ и разместим их в отдельном разделе виртуального музея «Москва — с заботой об истории», — рассказала она.

Отмечается, что для отправки своих материалов в архив, нужно прийти в любой центр госуслуг с паспортом и документами, которые планируется отдать на вечное хранение, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого

Главное Главархив ко Дню снятия блокады Ленинграда опубликовал новые материалы о жизни в городе в то время. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Там также уточнили, что Главархив совместно с департаментом образования выпустил видеоролики, на которых московские школьники читают статьи из газеты «Правда» о жизни Ленинграда во время блокады. Записи, а также почти 300 статей и заметок из «Правды» можно найти в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории».