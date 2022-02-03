Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

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Пожар на территории Богоявленского кафедрального собора в центре Москвы потушили. Об этом в четверг, 3 февраля, «Вечерней Москве» сообщил ее источник в экстренных службах.

Уточняется, что загорелась трапезная на территории собора. На данный момент возгорание ликвидировано.

О том, что вблизи собора начался пожар стало известно вечером в четверг, 3 февраля.

Также в четверг пожар начался в ангаре мебельной фабрики в подмосковном наукограде Фрязино, городской округ Щелково. Факт пожара подтвердили в подмосковном МЧС, детали возгорания и информация о пострадавших уточняются.

До этого пожар произошел в здании Национального исследовательского технологического университета МИСиС на Ленинском проспекте.