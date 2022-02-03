Пожар на территории Богоявленского кафедрального собора в центре Москвы потушили
Пожар на территории Богоявленского кафедрального собора в центре Москвы потушили. Об этом в четверг, 3 февраля, «Вечерней Москве» сообщил ее источник в экстренных службах.
Уточняется, что загорелась трапезная на территории собора. На данный момент возгорание ликвидировано.
О том, что вблизи собора начался пожар стало известно вечером в четверг, 3 февраля.
Также в четверг пожар начался в ангаре мебельной фабрики в подмосковном наукограде Фрязино, городской округ Щелково. Факт пожара подтвердили в подмосковном МЧС, детали возгорания и информация о пострадавших уточняются.
До этого пожар произошел в здании Национального исследовательского технологического университета МИСиС на Ленинском проспекте.