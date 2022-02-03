Движение по Нижней Красносельской улице восстановили после пожара

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Спартаковская улица Карта всех событий

Движение по Нижней Красносельской улице от Спартаковской улицы до Елоховского проезда восстановили после пожара в трапезной Богоявленского кафедрального собора в центре Москвы. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

О восстановлении движения говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

О том, что вблизи собора начался пожар стало известно вечером в четверг, 3 февраля. Позднее стало известно, что возгорание началось в трапезной на территории собора. Пожар уже потушили.

Также в четверг пожар начался в ангаре мебельной фабрики в подмосковном наукограде Фрязино, городской округ Щелково. Факт пожара подтвердили в подмосковном МЧС, детали возгорания и информация о пострадавших уточняются.