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Володин высказался об ограничениях в отношении Deutsche Welle

Иван Юминов

В мире
Володин высказался об ограничениях в отношении Deutsche Welle
Фото: Пресс-служба Госдумы

Ограничения МИД России в отношении телеканала Deutsche Welle могли бы быть более жесткими. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг, 3 февраля.

— Странным выглядит возмущение представителей правительства и общественности Германии относительно запрета деятельности Deutsche Welle в нашей стране. Разве это не то же самое, что вы делаете против RT DE? — задался вопросом политик.

Германия, по сути, вводит цензуру, нарушая свободу распространения информации, считает он. Диалог с Россией, по его мнению, можно вести лишь на основе взаимного уважения и отсутствия двойных стандартов.

Меры министерства против Deutsche Welle поддерживаются депутатами, подчеркнул он. При этом они могли бы быть еще более жесткими, отметил Володин в Telegram-канале.

3 февраля МИД России сообщил, что телерадиокомпания Deutsche Welle перестанет вещать в стране из-за мер против телеканала RT DE в Германии. Так, будет закрыт корреспондентский пункт организации, также будут аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро DW.

Кроме того, компания больше не сможет осуществлять спутниковое и иное вещание на территории страны. При этом «компетентные» органы, как уточнили в ведомстве, рассмотрят вопрос о признании издания СМИ-иноагентом. Наконец, будет запущен процесс формирования списка официальных лиц из Германии, причастных к ограничению вещания RT DE, которым запретят въезд в Россию.

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