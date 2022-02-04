Песков прокомментировал данные США о планах России по «вторжению» на Украину

Фото: Администрация президента РФ

Соединенные Штаты Америки уже не впервые публикуют данные, в которых говорится о том, что Россия готовит «нападение» на Украину, но после подобных заявлений — ничего не происходит. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 3 февраля, комментируя сообщения в американских СМИ о подготовке Россией фейкового видео с «нападением» украинских сил.

— Ранее похожее тоже озвучивалось. Но так ничего и не выходило, — поделился Песков.

Ранее в СМИ появилась информация, что Россия якобы планирует использовать сфабрикованное видео как предлог вторжения на Украину. Видео должно было запечатлеть сцену взрыва с уничтоженными постройками, фейковым украинским вооружением, турецкими БПЛА и скорбящими актерами. Позднее Госдеп не привел каких-либо доказательств подготовки и не раскрыл, какой информацией на этот счет обладают американские власти.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.