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Россия напомнила США о «пробирке Пауэлла»

Виктория Храменкова

Политика
Россия напомнила США о «пробирке Пауэлла»
Фото: Минобороны РФ

Посольство России в Вашингтоне ответило Соединенным Штатам Америки на утверждение, что РФ якобы готовит фейковое видео в качестве предлога «вторжения» на Украину. Посольство заявило, что мир помнит американские подлоги для начала интервенций по всему миру, включая «пробирку Колина Пауэлла».

В свою очередь постпред Российской Федерации при Евросоюзе Владимир Чижов опроверг утверждения США. Он заявил, что Россия никогда не занимается подобными вещами.

— Международное сообщество помнит, на основе каких подлогов американцы осуществляли военные интервенции по всему миру, включая всем известную пробирку Колина Пауэлла, — говорится в заявлении посольства, опубликованном в Facebook.

В 2003 году занимавший тогда пост госсекретаря США Колин Пауэлл на заседании Совбеза ООН заявил, что получил информацию о якобы имеющихся у иракского лидера Саддама Хусейна технологиях производства биологического оружия. В доказательство он продемонстрировал пробирку с белым порошком, который выдал за образец.

Ранее в СМИ появилась информация, что Россия якобы планирует использовать сфабрикованное видео как предлог вторжения на Украину. Видео должно было запечатлеть сцену взрыва с уничтоженными постройками, фейковым украинским вооружением, турецкими БПЛА и скорбящими актерами. Позднее Госдеп не привел каких-либо доказательств подготовки и не раскрыл, какой информацией на этот счет обладают американские власти.

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