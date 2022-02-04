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«Сказываются нервы»: фигурист Кондратюк прокомментировал выступление на Олимпиаде

Михаил Алимов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
«Сказываются нервы»: фигурист Кондратюк прокомментировал выступление на Олимпиаде
Фото: Сайт Федерации фигурного катания на коньках России / fsrussia.ru

Российский фигурист Марк Кондратюк поделился впечатлениями от своего выступления на Олимпиаде в Пекине. В первый день турнира он занял третье место в короткой программе, набрав 95,81 балла.

— В целом я, наверное, доволен выступлением. Единственное, не получилось показать легкость катания, но это сказываются нервы. Все прыжки и элементы были дергаными. Рад, что хотя бы так, но они получились. Наверное, в командных соревнованиях это важнее, чем легкость катания, — рассказал он в эфире Первого канала.

По его словам, разговор с именитым российским фигуристом Алексеем Ягудиным помог ему, но подробностями беседы делиться не стоит. Спортсмен волновался перед началом, потому что выступал первым из сборной, однако сумел собраться и отнестись к выходу на лед как к стандартному заезду.

— Глобально ничего не меняется. Та же арена, тот же лед, те же зрители. Так легче. Коронавирусные правила? К сожалению, в наше время такая непростая ситуация в мире. Есть два варианта — соблюдать правила и выступать либо не соблюдать и не выступать. По-моему, выбор очевиден, — отметил спортсмен.

Чтобы успокоиться, Кондратюк слушал музыку. Перед выступлением собраться помог один из треков российского рэпера Оксимирона.

4 февраля в Пекине стартуют 24-е зимние Олимпийские игры. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие виды спорта будут на Олимпиаде и какие ограничения будут действовать в период ее проведения, вспомнила крупный скандал, которым сопровождалась подготовка к соревнованиям, а также выяснила, в каком статусе будут выступать спортсмены из РФ.

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