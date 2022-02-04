Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Порядка 87 тысяч браков оформили в столице за 2021 год

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Итоги — 2021
Город
Порядка 87 тысяч браков оформили в столице за 2021 год
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Около 87 тысяч влюбленных узаконили свои отношения в Москве в прошлом году. Этот показатель стал рекордным за минувшие четыре года. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 4 февраля.

Она отметила, что в 2021 году пары проявили интерес к выездным церемониям бракосочетания.

— В 2021 году на выездных там поженились свыше 10 тысяч пар — это более 11 процентов от общего количества браков. Поэтому в 2022 году мы открыли на 50 процентов больше слотов для подачи заявления на необычные локации, чем в 2021, — заявила заммэра.

Так, башня «Око» бизнес-центра «Москва-Сити» стала самой востребованной локацией для выездной церемонии. Здесь 1092 пары официально оформили отношения. Также москвичи отдали предпочтение Дому торжеств «Сафиса» и особняку «Роял».

Дворец бракосочетания № 1 установил рекорд в прошлом году. Здесь поженились 7189 раз. При этом в августе в учреждении расписывались более тридцати пар ежедневно. Вторым по популярности стал Шипиловский отдел ЗАГС, а третьим — Дворец бракосочетания № 3.

Самыми популярными днями недели для регистрации брака стали пятница и суббота.

Также в 2021 году заработала услуга регистрации отношений в неторжественной обстановке в офисах государственных услуг. Это сделали более восьми тысяч влюбленных, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого в пресс-службе управления ЗАГС по столице рассказали, что более 6,7 тысячи пар планируют оформить отношения в феврале 2022 года в Москве.

Читайте также:
Анастасия Ракова ЗАГСы Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Георгий Черданцев
Георгий Черданцев

Футбол — удивительная игра

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Все мнения
О проекте