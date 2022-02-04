Порядка 87 тысяч браков оформили в столице за 2021 год

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Около 87 тысяч влюбленных узаконили свои отношения в Москве в прошлом году. Этот показатель стал рекордным за минувшие четыре года. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 4 февраля.

Она отметила, что в 2021 году пары проявили интерес к выездным церемониям бракосочетания.

— В 2021 году на выездных там поженились свыше 10 тысяч пар — это более 11 процентов от общего количества браков. Поэтому в 2022 году мы открыли на 50 процентов больше слотов для подачи заявления на необычные локации, чем в 2021, — заявила заммэра.

Так, башня «Око» бизнес-центра «Москва-Сити» стала самой востребованной локацией для выездной церемонии. Здесь 1092 пары официально оформили отношения. Также москвичи отдали предпочтение Дому торжеств «Сафиса» и особняку «Роял».

Дворец бракосочетания № 1 установил рекорд в прошлом году. Здесь поженились 7189 раз. При этом в августе в учреждении расписывались более тридцати пар ежедневно. Вторым по популярности стал Шипиловский отдел ЗАГС, а третьим — Дворец бракосочетания № 3.

Самыми популярными днями недели для регистрации брака стали пятница и суббота.

Также в 2021 году заработала услуга регистрации отношений в неторжественной обстановке в офисах государственных услуг. Это сделали более восьми тысяч влюбленных, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого в пресс-службе управления ЗАГС по столице рассказали, что более 6,7 тысячи пар планируют оформить отношения в феврале 2022 года в Москве.