Южноамериканскую альпаку заметили в столичном метро

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, метро Краснопресненская Карта всех событий

На днях пассажиры московского метро заметили в поезде южноамериканскую альпаку. Позже видеоролик появился в Сети.

На опубликованных кадрах видно, как животное гуляет по вагону без привязи и с интересом подходит к людям. Однако после зверя привязали.

Как сообщают очевидцы, вероятнее всего альпака вышла из поезда на станции «Краснопресненская» Кольцевой линии метро, пишет РЕН ТВ.

Еще одна ситуация с участием альпак произошла 29 ноября прошлого года. Тогда звери сбежали с фермы в подмосковном Серпухове. Животных заметили безмятежно разгуливающими прямо по дороге.

До этого в Мещерском парке столицы заметили настоящую черную свинью. Отмечалось, что животное — домашнее и совершенно не опасно для окружающих. Позже зверя пытались поймать волонтеры вместе с работниками близлежащего кафе. Добровольцы постараются его пристроить в какое-нибудь хозяйство. Возможно, животное станет новым обитателем находящейся рядом конюшни. Как именно свинья оказалась в парке, неизвестно. Предположительно, она могла сбежать из маленького частного хозяйства.