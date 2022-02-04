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«Плачу каждый день»: биатлонистка Васнецова показала, чем ее кормят на карантине в Пекине

Михаил Алимов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
«Плачу каждый день»: биатлонистка Васнецова показала, чем ее кормят на карантине в Пекине
Фото: Союза биатлонистов России / biathlonrus.com

Сдавшая положительный тест на коронавирус российская биатлонистка Валерия Васнецова жалуется на ужасную кормежку во время Олимпиады в Пекине. В своей социальной сети она выложила фото «роскошной» трапезы и рассказала о плохом самочувствии.

— Этим меня кормят на завтрак, обед и ужин уже 5 дней. Съедаю три горсти макарон, потому что остальное есть невозможно. Плачу каждый день, — написала она в сторис в своем Instagram.

По словам девушки, о результатах дальнейших тестов на COVID-19 ей ничего не говорят. Из-за плохой еды она очень сильно похудела, чувствует такую слабость, что даже не в силах встать с кровати, а также хочет побыстрее уйти из столь «гостеприимного» места.

До этого российский фигурист Марк Кондратюк поделился впечатлениями от своего выступления на Олимпиаде в Пекине. В первый день турнира он занял третье место в короткой программе, набрав 95,81 балла.

По его словам, разговор с именитым российским фигуристом Алексеем Ягудиным помог ему, но подробностями беседы делиться не стоит. Спортсмен волновался перед началом, потому что выступал первым из сборной, однако сумел собраться и отнестись к выходу на лед как к стандартному заезду.

4 февраля в Пекине стартуют 24-е зимние Олимпийские игры. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие виды спорта будут на Олимпиаде и какие ограничения будут действовать в период ее проведения, вспомнила крупный скандал, которым сопровождалась подготовка к соревнованиям, а также выяснила, в каком статусе будут выступать спортсмены из РФ.

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