Посол РФ в Никарагуа заявил, что страны будут укреплять сотрудничество, включая и военное

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Россия и Никарагуа взаимодействуют между собой во всех сферах жизни, включая военную, и ситуация не изменится, несмотря на усилия стран Запада. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявил посол РФ в Никарагуа Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов.

— Независимо от нынешней политической обстановки в мире и конъюнктурных всплесков напряженности, провоцируемых коллективным Западом в отношениях с Россией, на плановой основе предусматривается наращивание российско-никарагуанского взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах, а также в военной области, — рассказал он РИА Новости.

При этом законы страны допускают иностранное военное присутствие на ее территории. Поэтому есть возможность совместных учений для отработки борьбы с терроризмом, наркотрафиком и прочими угрозами.

В январе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия стабильно сохраняет дружественные и тесные отношения со странами Латинской Америки. В последнее время число партнеров страны на другом континенте стабильно растет. По его словам, Куба, Никарагуа и Венесуэла — давние партнеры и друзья страны. У РФ тесные контакты с Аргентиной, Боливией и Бразилией — страной — участницей БРИКС. Власти Чили также проявляют заинтересованность в том, чтобы «отношения с РФ не были жертвой так называемой доктрины Монро, которой Вашингтон по-прежнему привержен».