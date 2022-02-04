Испытания аппаратов вакуумной терапии для лечения ран проведут в Москве

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Московский центр инновационных технологий в здравоохранении проведет тестирование отечественных аппаратов вакуумной терапии для ускоренного лечения тяжелых ран. Об этом сообщил гендиректор учреждения Вячеслав Шуленин в пятницу, 4 февраля.

Он отметил, что новая техника позволит быстрее и эффективнее оказывать пациентам медицинскую помощь.

— Успешное испытание вакуумной терапии поможет повысить эффективность лечения ожогов, перитонитов, пролежней, панкреонекрозов, трофических поражений, суперинфекций, — заявил генеральный директор учреждения.

Отечественные аппараты вакуумной терапии лучше зарубежных аналогов по техническим параметрам, возможностям и уровню сервиса. Их принцип действия заключается в автоматической подаче лекарственного препарата в рану. Такую помощь можно оказывать пациенту даже в домашних условиях.

Шуленин добавил, что такая новация позволит сократить время лечения ран в два–четыре раза, а также снизит риски повторной инфекции, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В этот же день стало известно, что производство медицинских тест-систем запустят на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» весной текущего года. Также здесь заработает исследовательская лаборатория.