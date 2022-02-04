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Клуб IZI Moscow опечатали на 90 суток из-за несоблюдения мер по коронавирусу

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Клуб IZI Moscow опечатали на 90 суток из-за несоблюдения мер по коронавирусу
Фото: gov.spb.ru
Россия, Москва, Басманный переулок, 8с2 Карта всех событий

Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора опечатали ночной клуб IZI Moscow в Басманном переулке за нарушение требований профилактики коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного штаба Москвы в пятницу, 4 февраля.

Уточняется, что посетители и сотрудники заведения не соблюдали масочный режим и игнорировали нормы социального дистанцирования.

— Также установлены факты курения кальяна, что запрещено на данный момент в Москве. Кроме того, не проводилась дезинфекция помещений. Ввиду грубых клуб был опечатан, — отметили в ведомстве.

В связи с выявленными нарушениями клубу грозит временная остановка деятельности на срок на 90 суток, говорится в сообщении.

Видео: Оперативный штаб Москвы

2 февраля столичный ночной клуб Pur Pur Afterparty опечатали за нарушения требований по профилактике коронавируса. Заведение располагается по адресу улица Мясницкая, дом 46/2, строение 3. В процессе проверки сотрудники ведомства выявили нарушения санитарно-эпидемиологических норм и требований по профилактике вируса.

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