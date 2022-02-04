Главный онколог Москвы назвал обследования, которые важно проходить для предотвращения рака

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С целью предотвращения онкологических заболеваний женщинам после 45 лет необходимо делать гастроколоноскопию раз в пять лет, а мужчинам — ПСА-исследование раз в один–два года. Об этом рассказал главный онколог столичного департамента здравоохранения и директор Московского клинического научного центра имени Логинова Игорь Хатьков в пятницу, 4 февраля.

Он отметил, что для собственного успокоения необходимо проходить стандартные процедуры.

— Женщинам с 21 года нужно регулярно показываться гинекологу, делать скрининг рака шейки матки раз в три года, а после 40 лет — выполнять маммографию (раз в два–три года, если все хорошо), — заявил врач.

Хатьков подчеркнул, что курильщики со стажем от 10 лет в любом возрасте должны проходить компьютерную томографию легких. Это обследование обязательно даже для тех, кто уже бросил пагубную привычку.

— Это базовые скрининговые программы, которые выявляют наиболее часто встречающиеся онкологические заболевания, — сказал он в интервью официальному сайту мэра Москвы.

Ранее заместитель директора НМИЦ онкологии имени Блохина по образовательной деятельности Александр Петровский сообщил, что онкологические заболевания не обладают специфическими симптомами. При этом зачастую рак проявляется уже на поздних стадиях болезни. Лучший способ предотвратить появление заболевания или выявить его на раннем этапе — пройти своевременное обследование у врача.

4 февраля — Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. Ежегодно болезнь уносит более восьми миллионов жизней. О том, как распознать, диагностировать и вовремя начать лечить один из самых страшных видов рака, «Вечерняя Москва» поговорила с исполняющим обязанности руководителя бизнес-юнита «Онкология» крупнейшей в России биотехнологической компании Александром Кузичевым.