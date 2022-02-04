Неонатолог рассказал, какие пациенты тяжелее всего переносят COVID-19

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Ректор Педиатрического университета, неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов сообщил, что коронавирусу подвержены как новорожденные малыши, так и подростки. В настоящее время число заболеваний коронавирусом сильно выросло среди школьников.

Тяжелее всего болезнь переносят пациенты с так называемой коморбидностью — тяжелой сопутствующей патологией. Речь идет о онкогематологических заболеваниях, сахарном диабете, иммунодефицитных состояниях, патологии почек.

— В наш стационар попадают именно такие дети — самые тяжелые. Для их лечения требуется мультидисциплинарная команда специалистов: не только инфекционисты и анестезиологи-реаниматологи, но и детские онкологи, кардиологи, ревматологи, иммунологи, нефрологи, — рассказал он в комментарии «Невским новостям».

Кроме того, после перенесенного коронавируса у детей может возникнуть мультисистемный воспалительный синдром. В этом случае дети нередко попадают в реанимацию, у них могут развиваться поражения сердца, легких, суставов.

В связи с ростом заболевания коронавирусом у детей в регионе были приняты новые ограничительные меры. Власти Северной столицы с 2 февраля перевели учеников 7–11-х классов на дистанционное обучение. Правительство Ленобласти объявило внеплановые каникулы для школьников с 7 по 20 февраля, передает ФАН.

Ранее вирусолог Бутенко объяснил важность введения ограничений для детей в Петербурге.