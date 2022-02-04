Назван самый популярный способ обмана при сделках с квартирами

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Вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал о самых популярных в России способах мошенничества при покупке и продаже недвижимости.

По словам эксперта, в России практикуются десятки видов мошенничества с жильем, а самым популярным из них является «схема с долями».

— Когда люди в долях имеют право собственности на квартиру и, не договорившись о цене выкупа этой недвижимости, продают свою долю мошенникам. В итоге через эту долю мошенники покупают в этой квартире оставшуюся долю, создавая неблагоприятные условия для проживания всем остальным членам семьи, — рассказал он в комментарии НСН.

Он добавил, что в настоящее время люди не защищены на законодательном уровне от подобных мошеннических действий.

Что касается аренды жилья, что здесь частая схема обмана такова: нескольким арендаторам сдает жилье лицо, не имеющее прав на недвижимость. Чтобы попасться на уловку мошенников, нужно действовать срез риэлторов и отказаться от расчетов наличными.

Константин Апрелев добавил, что чаще всего жертвами мошенников становятся одинокие люди и граждане, имеющие алкогольную зависимость.

До этого в Росреестре назвали два надежных способа защитить жилье от мошенников.