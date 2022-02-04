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Цена нефти Brent достигла отметки 92 доллара за баррель

Михаил Алимов

Сюжет: 

Рынок нефти
Экономика
Цена нефти Brent достигла отметки 92 доллара за баррель
Фото: Depositphotos

Цена фьючерса на нефть марки Brent достигла 92 доллара, ее поставят в апреле 2022 года. Об этом в пятницу, 4 февраля, свидетельствуют данные торговой площадки ICE на 12:02 по московскому времени.

В последний раз фьючерс достигал такой стоимости в октябре 2014 года.

Накануне сообщалось, что цена нефти марки WTI впервые с 7 октября 2014 года превысила 90 долларов за баррель. По состоянию на 22:03 по московскому времени стоимость апрельских фьючерсов на марку Brent достигла 90,99 доллара за баррель. При этом цена мартовских фьючерсов на WTI выросла на 2,01 процента — до 90,03 доллара.

20 января экономист Наталья Мильчакова рассказала, что обострение геополитических рисков и угроза новых санкций в отношении России все еще на повестке дня. Это будет создавать довольно сильную волатильность рубля в январе и феврале.

В то же время в начале февраля состоится очередная встреча ОПЕК+. Скорее всего, страны не будут увеличивать объемы добычи нефти, поэтому на этом рынке спрос и предложение будут сбалансированы. А значит, текущий тренд на рост цен может продолжиться, что окажет поддержку рублю, заключила Мильчакова.

Экономисты рассказали, чего ждать от рубля в случае, если западные государства введут новые санкции в отношении России. США сообщают, что в случае эскалации ситуации на Украине санкции окажутся в разы серьезнее, чем в 2014 году. По словам экспертов, российская экономика выходит на подъем и вскоре нужно будет заменить доллар на какую-нибудь другую валюту.

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