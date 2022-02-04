Диетолог Соломатина перечислила продукты, которые повышают настроение

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Повысить настроение помогут продукты, содержащие витамин D и магний. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина. Также в свой рацион можно включить жирную рыбу или печень трески и баловать себя печеньем раз в неделю.

— Нам нужны продукты, которые содержат магний: семечки, орешки, зеленые листовые овощи, а также цельнозерновые продукты, содержащие витамин D. Если этих компонентов не будет, тоже может наступить хандра, — объяснила специалист.

Витамин D действует на организм как антидепрессант, поэтому крайне важно восполнять его запасы. По словам Соломатиной, это можно сделать не только с помощью шопинга, прогулок или спорта, но и с помощью правильно подобранных продуктов. Витамин D содержится в овсянке, томатах, грибах вешенках и индейке.

Если рацион будет включать в себя все необходимые витамины, то повысятся гормоны удовольствия, такие как серотонин, дофамин и эндорфин, передает слова диетолога Лента.ру.

До этого Елена Соломатина рассказала, какие фрукты вызывают рак. Она отметила, что «бешеное количество сахара» содержится в консервированных фруктах, что может привести к повышению инсулина. А инсулин — провокатор роста раковой опухоли.