Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Заселение в жилой дом по реновации в поселении Рязановском начнется в 2022 году

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Заселение в жилой дом по реновации в поселении Рязановском начнется в 2022 году
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва
Россия, Москва, поселение Рязановское, посёлок Знамя Октября Карта всех событий

Новостройку по программе реновации в поселении Рязановском в Новой Москве передадут под заселение во втором квартале этого года. Об этом рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в пятницу, 4 февраля.

Он отметил, что жилой дом возвели в поселке Знамя Октября, а в эксплуатацию ввели в начале 2022 года.

В четырехсекционном здании предусмотрено 236 квартир, большинство из которых — двухкомнатные. При этом два жилых помещения оборудовали под нужды горожан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Дворовую территорию дома также благоустроили. Здесь появились детские и спортивные площадки.

Всего в Новой Москве планируется расселить 126 домов, в которых проживают более 11 тысяч москвичей, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В ноябре прошлого года сообщалось, что две новостройки в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) отдали осенью 2021 года под заселение по программе реновации. В новые дома, расположенные в поселении Мосрентген и городском округе Троицк, смогут переехать 1844 человека, из них 1645 человек уже выбрали новые квартиры.

Читайте также:
Недвижимость ТиНАО переселение семей
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Георгий Черданцев
Георгий Черданцев

Футбол — удивительная игра

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Все мнения
О проекте