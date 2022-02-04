Заселение в жилой дом по реновации в поселении Рязановском начнется в 2022 году

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Рязановское, посёлок Знамя Октября Карта всех событий

Новостройку по программе реновации в поселении Рязановском в Новой Москве передадут под заселение во втором квартале этого года. Об этом рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в пятницу, 4 февраля.

Он отметил, что жилой дом возвели в поселке Знамя Октября, а в эксплуатацию ввели в начале 2022 года.

В четырехсекционном здании предусмотрено 236 квартир, большинство из которых — двухкомнатные. При этом два жилых помещения оборудовали под нужды горожан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Дворовую территорию дома также благоустроили. Здесь появились детские и спортивные площадки.

Всего в Новой Москве планируется расселить 126 домов, в которых проживают более 11 тысяч москвичей, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В ноябре прошлого года сообщалось, что две новостройки в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) отдали осенью 2021 года под заселение по программе реновации. В новые дома, расположенные в поселении Мосрентген и городском округе Троицк, смогут переехать 1844 человека, из них 1645 человек уже выбрали новые квартиры.