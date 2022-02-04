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Захарова пригрозила ответными мерами, если Лондон введет санкции против российских СМИ

Михаил Алимов

Общество
Захарова пригрозила ответными мерами, если Лондон введет санкции против российских СМИ
Фото: МИД РФ

Британскому премьер-министру Борису Джонсону стоит прекратить рассказывать всем ложную информацию о якобы «возможном вторжении» России на Украину. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разместил на официальной странице правительства в социальных сетях видеоролик, в котором лично рассказывает зрителям о российских войсках возле границы с Украиной и запугивает «очень реальными перспективами неминуемого российского вторжения», — передает ее слова ТАСС.

Она призвала прекратить его распространять такие сведения, так как они уже начали противоречить тому, что говорит сама киевская власть. Украина поняла, что Запад пытается использовать ее в собственных геополитических целях, и теперь пытается «сдать назад», отметила Захарова.

— Что касается заявлений пресс-служб официальных структур США и Великобритании, то они уже вызывают едкий смех и шутки не только в России, но и по всему миру, потому что серьезно эти заявления, эти наборы мифологических клише, эти их фобии невозможно воспринимать, — сообщила она.

Отмечается, что таким способом власти Британии и США пытаются отвлечь народ своих стран от того политического кризиса, который разворачивается внутри границ.

Также Захарова заявила, что Россия примет ответные меры в случае санкций Великобритании в адрес отечественных СМИ. До этого момента РФ создавала всяческие условия для беспроблемной работы иностранных СМИ и корреспондентов, несмотря на все происходящее вокруг страны. Теперь наступила другая ситуация.

— Потому, если это случится и какие-то санкции будут применяться в отношении российских СМИ, вы уж не обессудьте там: у нас будут все основания для адресной ответной реакции. Просто информируем, — резюмировала она.

30 января глава британского МИД подтвердила планы по введению новых санкций против России. По ее словам, будет расширен перечень лиц в санкционных списках. Сделано это для того, чтобы любая компания, «представляющая интерес для Кремля и российского режима», в любой момент могла попасть под санкции. Как отметила Трасс, у российских олигархов, «поддерживающих» президента РФ Владимира Путина, «не получится спрятаться».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично ответила Трасс после ее слов о российских олигархах.

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