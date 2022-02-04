Собянин напомнил, где в Москве принимают рожениц с подтвержденным COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

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Рожениц с подтвержденным коронавирусом принимают в Городской клинической больнице имени Филатова. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 4 февраля, в ходе осмотра ковидного стационара медучреждения.

По словам главврача Больницы имени Филатова Валерия Вечорко, за время пандемии коронавируса здесь пролечили более 5,5 тысячи беременных женщин и рожениц.

— Более полугода работает дневной стационар для беременных. За эти два года в нашем ковидном роддоме родилось 1,7 тысячи детей, — цитирует слова главного врача РИА Новости.

Также в ходе осмотра ГКБ глава города рассказал, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве стабилизировалась. По его словам, в настоящий момент в московских медучреждениях развернуто около 16 тысяч коек для заболевших коронавирусом пациентов. При этом количество госпитализаций составляет 1,6 тысячи человек в сутки. Однако, по его словам, нагрузка на больницы продолжит расти.

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3 февраля Сергей Собянин заявил, что сотрудников городских поликлиник, работающих с пациентами с ОРВИ и штаммом коронавируса «омикрон», премируют. На такую меру поддержки направят полтора миллиарда рублей из московского бюджета.