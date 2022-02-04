Умер сценарист фильма «Человек с бульвара Капуцинов»

Фото: Gakopov / CC BY-SA 4.0

Скончался советский и российский сценарист Эдуард Акопов. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщила руководитель пресс-службы Союза кинематографистов Елена Ретунская.

— Причиной смерти стал инфаркт, — рассказала она РБК.

Сценаристу было 75 лет.

Эдуард Акопов родился в 1945 году в Баку. В 1967 окончил Азербайджанский институт нефти и химии, после обучения работал на заводах и в научных институтах. Еще в бытность студентом начал писать свои рассказы и печататься. В 1972 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров, а затем начал работать над масштабными проектами в сфере кино.

Он написал сценарии к более чем 30 фильмам. Среди них «Человек с бульвара Капуцинов», «Солдат и слон» и «Сдается квартира с ребенком».