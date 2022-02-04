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В библиотеках юго-востока Москвы провели капитальный ремонт

Георгий Соланович

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В библиотеках юго-востока Москвы провели капитальный ремонт
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Капитальные и текущие ремонтные работы провели в библиотеках Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил генеральный директор библиотек ЮВАО Сергей Чуев.

По его словам, в рамках национального проекта «Культура» и городской программы «Московские библиоцентры» отремонтировали 7 тысяч квадратных метров читальных пространств. Там не только поменяли инженерные коммуникации, заменили потолки и полы, но и провели быстрый интернет и установили современную технику. На базе обновленных читален в будущем откроется Музей истории библиотек ЮВАО, а также краеведческие центры и другие тематические пространства.

— Современные библиотеки — это уже не просто хранилища бумажных книг, а полноценные культурные центры, где предоставляется широкий спектр услуг, поэтому перед нами стояла задача не только обновить помещения, а сделать их более функциональными и удобными, — отметил Чуев.

Он добавил, что общее число библиотек в ЮВАО увеличится. Под нужды граждан оборудуют ранее не используемые как библиотеки пространства.

1 февраля стало известно, что столичные библиотеки подарили горожанам и компаниям свыше 163 тысяч литературных произведений, которые списали из фондов читален.

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