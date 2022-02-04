Стоимость нефти Brent достигла рекордных значений с 2014 года

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Стоимость фьючерса нефти марки Brent на апрель выросла до 93,05 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в пятницу, 4 февраля.

В последний раз цена Brent превышала 93 доллара за баррель в октябре 2014 года. При этом мартовский фьючерс на нефть марки WTI поднялся в цене до 92,1 доллара, отмечается на сайте ICE.

4 февраля профессор РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков рассказал «ВМ», что рубль «не крепнет» вслед за дорожающей нефтью исключительно по политическим причинам.

Страны Запада, как уточнил он, пишут о том, что Россия вот-вот начнет войну и, следовательно, никто не хочет вкладываться в экономику страны. Эксперт отметил, что пока в западной прессе продолжат усиливать информационную войну в отношении России и будет сохраняться такая политическая неопределенность, рубль будет оставаться неустойчивой валютой. По его словам, отечественная нефть повысила свои показатели вслед за остальными мировыми марками черного золота.

20 января экономист Наталья Мильчакова рассказала, что обострение геополитических рисков и угроза новых санкций против России все еще на повестке дня. Это будет создавать довольно сильную волатильность рубля в январе-феврале.

По словам эксперта, на курс российской валюты может оказать влияние ряд факторов. Во-первых, решение ФРС по процентной ставке, которое было объявлено 26 января. И хотя повышение ставок начнется не ранее марта, риторика ФРС будет ужесточаться, а это может повлиять на укрепление доллара, заключила она.