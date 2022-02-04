Сборная России вышла под флагом ОКР на церемонию открытия Олимпиады

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Делегация сборной России вышла под флагом ОКР на Национальный стадион Пекина в рамках церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

Знаменосцами команды являются конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев. Из-за санкций ВАДА российские спортсмены не могут выступать под флагом России.

Запрещено использование национального гимна, национальных эмблем или символов. Отечественная сборная будет выступать в Пекине под флагом ОКР.

3 февраля правительство России утвердило распоряжение о вознаграждениях для победителей и призеров Олимпиады и Паралимпиады в Китае. Так, за золотую медаль спортсмен получит четыре миллиона рублей.

За второе место участнику Игр полагается вознаграждение в размере 2,5 миллиона рублей, а за третье — 1,7 миллиона. Вознаграждение также получат тренеры и те, кто сопровождает олимпийцев.

4 февраля в Пекине начались 24-е зимние Олимпийские игры. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие виды спорта будут на Олимпиаде и какие ограничения будут действовать в период ее проведения, вспомнила крупный скандал, которым сопровождалась подготовка к соревнованиям, а также выяснила, в каком статусе будут выступать спортсмены из России.