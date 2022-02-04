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В Германии раскрыли шорт-лист кандидатов на пост генсека НАТО

Иван Юминов

В мире
В Германии раскрыли шорт-лист кандидатов на пост генсека НАТО
Фото: depositphotos

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Румынии Клаус Йоханнис попали в список кандидатов на пост генсека НАТО. Об этом сообщает немецкое агентство dpa в пятницу, 4 февраля.

Помимо них, в шорт-листе оказались премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, а также премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Любому из них предстоит занять пост лишь после отставки нынешнего генсека Йенса Столтенберга, отмечается на странице dpa в Twitter.

4 февраля в правительстве Норвегии сообщили, что генсек НАТО Йенс Столтенберг назначен новым главой ЦБ Норвегии сроком на шесть лет. Ида Уолден Бач была назначена временным управляющим Центрального банка с 1 марта 2022 года до его прихода.

Кандидатура Столтенберга является подходящей из-за сочетания финансового образования и понимания общества, подчеркнула глава Минфина Трюгве Слагсволда Ведум. Он, как уточняется, окончил экономический факультет Университета Осло и построил успешную карьеру в норвежской политике, в том числе в качестве лидера Лейбористской партии, премьер-министра и министра финансов.

Столтенберг уйдет с поста генсека в конце сентября 2022 года. Нынешний глава регулятора Ойстейн Олсен попросил уйти в отставку со своей должности 1 марта.

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