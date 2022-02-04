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В США рассказали о дискуссиях с ЕС о диверсификации поставок газа

Иван Юминов

В мире
В США рассказали о дискуссиях с ЕС о диверсификации поставок газа
Фото: JoachimKohlerBremen / CC BY-SA 4.0

США поддерживают контакт с партнерами по диверсификации поставок газа в ЕС взамен топлива из России на случай эскалации на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в пятницу, 4 февраля.

— Мы находимся в контакте с нашими европейскими партнерами, а также крупными поставщиками по поводу того, что можно сделать, и каким образом мы можем увеличить запасы для удовлетворения их потребностей, — приводит слова Псаки РИА Новости.

4 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры. Они согласовали дальнейшие шаги в реализации стратегии проактивного сдерживания России от дальнейшей агрессии.

Стороны, как уточняется, выразили надежду на то, что Москва продемонстрирует конструктивную позицию в рамках «нормандского формата». Кулеба при этом поблагодарил Блинкена за «беспрецедентную» помощь со стороны США.

В тот же день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию на Украине и санкции против России. Лидеры, как уточняется, решили использовать все доступные дипломатические каналы, чтобы положить конец нынешней напряженности.

Стороны сошлись во мнении, что союзникам следует донести до Москвы сигнал, в том числе о последствиях вторжения на Украину. Шольц и Джонсон договорились продолжить работу над всеобъемлющим пакетом санкций против России.

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