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Фура опрокинулась в Кутузовском тоннеле в Москве

Георгий Соланович

Происшествия
Фура опрокинулась в Кутузовском тоннеле в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Грузовой автомобиль опрокинулся в Кутузовском тоннеле в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Дептранс. Оперативно.

Там уточнили, что на месте происшествия работают оперативные службы города. Автолюбителям рекомендуют выбирать пути объезда.

Позже в Telegram-канале уточнили, что движение по одной полосе участка было восстановлено.

До этого стало известно, что грузовая фура столкнулась с легковым автомобилем около поселения Марушкинское в Троицком и Новомосковском административных округах Москве (ТиНАО).

4 февраля следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автовышкой в Подмосковье, в результате которого один человек погиб и еще двое получили травмы разной степени тяжести.

Статистика ГИБДД

В Москве на минувшей неделе произошло 102 ДТП, в которых погибли четыре человека и еще 18 получили различные ранения, в том числе девять детей в возрасте до шестнадцати лет.

Наиболее распространенные виды аварий: столкновение транспортных средств (49 случаев) и наезды на пешеходов (41). В 19 эпизодах наезды на пешеходов произошли вне зоны действия пешеходных переходов.

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