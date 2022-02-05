Вирусолог: Будущие штаммы COVID-19 станут менее патогенными

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Новые штаммы коронавирусной инфекции станут менее патогенными. Однако в таком случае у них будет повышаться заразность. Об этом в субботу, 5 февраля, заявил директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора, заведующий кафедрой эпидемиологии Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.

Высокую заразность будущих штаммов COVID-19 вирусолог подтвердил уже существующим вариантом — «омикрон». На сегодняшний день он отличается высокой контагиозностью.

— Любому паразиту невыгодно убивать хозяина, поэтому эволюция коронавируса будет протекать в таком направлении: чем больше мутаций будет накапливаться, тем выше вероятность, что он будет менее патогенен, менее вирулентен, и тем выше вероятность, что вирус будет более контагиозен, — рассказал Щелканов в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что невозможность «омикрона» проникать в легкие не говорит о том, что этот вариант не опасен для человека.

— Все равно летальные случаи будут, поэтому вакцинироваться все равно надо обязательно, — заключил эксперт.

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11 января в ФМБА сообщили, что тест-система для выявления штамма коронавируса «омикрон», созданная агентством, зарегистрирована в России. Набор реагентов предназначен для использования в клинической лабораторной диагностике. Разработка позволяет за 1,5 часа с высокой чувствительностью выявлять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты вирусов «омикрон» и «дельта».