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Синоптики рассказали о погоде в столице 5 февраля

Виктория Храменкова

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Погода в Москве
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Синоптики рассказали о погоде в столице 5 февраля
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В субботу, 5 февраля, в столичном регионе ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Также синоптики предупреждают, что на дорогах будет наблюдаться гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В Москве днем прогнозируется от минус семи до минус пяти градусов. Ночью столбики термометров опустятся до минус двенадцати градусов. Помимо этого, ночью возможен небольшой снег.

В этот день в регионе ветер будет переменных направлений. Его скорость составит 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 741–747 милиметров ртутного столба.

Недавно научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на предстоящей неделе на территории центральной России ожидается температура на восемь-десять градусов выше нормы. Также синоптик прогнозирует потепление до плюс трех градусов и небольшие осадки, включая дожди.

Синоптик Евгений Тишковец рассказал, что солнечная и морозная погода ожидается в столице в грядущие выходные дни. В субботу погоду будет определять очаг повышенного атмосферного давления. В этот день снегопады преимущественно не прогнозируются. Однако в воскресенье начнет оказывать влияние очередной североатлантический циклон.

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