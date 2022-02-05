Синоптики рассказали о погоде в столице 5 февраля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В субботу, 5 февраля, в столичном регионе ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Также синоптики предупреждают, что на дорогах будет наблюдаться гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В Москве днем прогнозируется от минус семи до минус пяти градусов. Ночью столбики термометров опустятся до минус двенадцати градусов. Помимо этого, ночью возможен небольшой снег.

В этот день в регионе ветер будет переменных направлений. Его скорость составит 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 741–747 милиметров ртутного столба.

Недавно научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на предстоящей неделе на территории центральной России ожидается температура на восемь-десять градусов выше нормы. Также синоптик прогнозирует потепление до плюс трех градусов и небольшие осадки, включая дожди.

Синоптик Евгений Тишковец рассказал, что солнечная и морозная погода ожидается в столице в грядущие выходные дни. В субботу погоду будет определять очаг повышенного атмосферного давления. В этот день снегопады преимущественно не прогнозируются. Однако в воскресенье начнет оказывать влияние очередной североатлантический циклон.