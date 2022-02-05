Американский дипломат рассказала о невыполненном обещании Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский ставит на кон свою репутацию, затягивая с назначением нового антикоррупционного прокурора в стране. Вашингтон призывал его утвердить человека на должность до конца 2021 года. Об этом в субботу, 5 февраля, заявила исполняющая обязанности посла США в Киеве Кристина Квин.

— Президент Зеленский сказал нашему президенту (США Джо Байдену - прим. «ВМ»), что он это сделает. В избирательной комиссии есть определенные члены, которые прошли весь процесс. Он занял более полутора лет. Есть кандидаты, которые готовы к работе. Но они отказываются сделать последний шаг — собраться вместе, создать кворум и отправить сообщение о кандидате чиновникам, — рассказала она в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

По ее словам, назначение не выгодно определенным лицам — коррупционерам. Некоторые члены комиссии принимают решения исходя из «корыстных интересов», а то и вовсе не выполняют свою работу. Необходимо созвать комиссию и принять, наконец, решение, призывает Квин. Иначе пострадает репутация всех причастных.

До этого сенатор Константин Косачев заявил, что переговоры премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского можно назвать неудачными. По его словам, Орбан и Путин встретились для того, чтобы обсудить как свои, национальные интересы, так общеевропейские. Переговоры Косачев считает успешными.