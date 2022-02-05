Режим повышенной готовности начал действовать в Забайкалье из-за нападений собак

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В Забайкальском крае введен режим повышенной готовности из-за участившихся случаев нападения бездомных собак. Об этом в субботу, 5 февраля, сообщили в пресс-службе правительства региона.

— В Забайкальском крае начал действовать режим повышенной готовности в связи с угрозой нападений безнадзорных животных на людей на территориях населенных пунктов. Соответствующее постановление за подписью губернатора края Александра Осипова вступило в силу 5 февраля, — говорится на сайте ведомства.

Подобные меры позволят исключить появление на улицах населенных пунктов безнадзорных животных и усилят безопасность жителей края. С помощью режима будет контролироваться запрет на кормление бездомных собак, выгул животных без хозяев и препятствие отлова собак.

— Причина объявленной повышенной готовности — крайне острая проблема угрозы нападений безнадзорных собак на человека. Проводимая в обязательном порядке после отлова стерилизация не снижает у собак инстинктов охраны территории и охраны добычи пищи, что подтверждается частыми случаями агрессии безнадзорных животных, — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что только в Чите было зарегистрировано 64 случая укусов собак с начала 2022 года. По всему Забайкальскому краю эта цифра составляет более 2,3 тысячи случаев.

В январе председатель СК РФ Александр Бастрыкин отдал поручение разобраться с нападениями диких собак в Кемеровской и Сахалинской областях, а также Камчатском крае и Еврейской автономной области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

22 января в поселке Домна Читинского района Забайкальского края погибла семилетняя девочка, на которую, по предварительной версии, напали собаки.

Согласно данным следствия, сообщение об исчезновении ребенка поступило в местное отделение полиции 22 января около 17:00 (11:00 по московскому времени). Через 30 минут тело ребенка нашли на пустыре. На нем были обнаружены следы нападения животных.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».