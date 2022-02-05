Перекладывать инженерные коммуникации и укреплять берега начали на Шелепихинской набережной

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Шелепихинская набережная Карта всех событий

Шелепихинскую набережную закончат благоустраивать в 2024 году. В субботу, 5 февраля, начались работы по укреплению берегов и перекладыванию инженерных коммуникаций. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Проектом строительства транспортной развязки на пересечении северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца предусмотрены реконструкция и благоустройство Шелепихинской набережной. В настоящий момент на ней ведутся работы по берегоукреплению и перекладке инженерных коммуникаций, — рассказал он.

Специалисты уложат 10,3 гектара газона, высадят 287 деревьев и более 11 тысяч кустарников, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реконструкцию Южного речного вокзала завершат в этом году. Реконструкция Южного речного вокзала началась после того, как городское правительство получило здание в собственность. Недалеко от него открылись станция метро «Технопарк» и парк развлечений «Остров Мечты».

Рядом планируются масштабная застройка и новая остановка маршрута регулярного водного транспорта. Он будет связан с ЗИЛом и Печатниками. Отсюда можно будет отправиться в круиз до Рязани, Коломны и других городов Центральной России.